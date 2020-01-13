У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь

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Последнее: В Запорожской области произошло массовое ДТП при участии двух авто полиции и «скорой помощи». Об этом сообщил сайт города Запорожья. Женщина за рулем автомобиля Ford потеряла управление машиной на скользкой дороге и слетела в кювет. Пострадавшая обратилась в полицию, на место аварии также выехала бригада «скорой помощи». Пока медики оказывали помощь женщине, а правоохранители составляли […]
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