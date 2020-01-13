Ислямов: Так и не увидел какого-то просвета в деле Окуевой, чтобы рассчитывать, что мы узнаем заказчика убийства

Информация, озвученная на брифинге 13 января начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андреем Небитовым, не дает оснований надеяться на то, что общественность узнает имя заказчика убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил руководитель крымскотатарского телеканала ATR, глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов.

«Мы не понимаем многие вещи, которые делает полиция. Расследовалось одно дело, потом переключились на другое. Я не увидел тут никакой связи. Может, это просто была плохая пресс-конференция – то они не могут сказать, это они тоже не могут сказать. Кого поймали – непонятно, за что поймали – тоже не ясно. Вообще у нас пресс-конференции правоохранителей медийно очень плохо организованы. Лишь вырванные куски информации – четкого месседжа нет. После них остается много вопросов. Аналогичная ситуация была и с брифингом по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета. И тут точно так же – я не увидел связи между задержанными лицами и убийством Амины. Мы разговаривали с ее мамой – она тоже ничего не поняла», – отметил Ислямов.

Он считает, что за этим убийством стоит президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем Амину – она была ярким патриотом Украины. Нужно было максимально задействовать полицию, чтобы как можно быстрее найти убийцу. Амина – символ сопротивления Украины. Была, есть и будет. Я так и не увидел какого-то просвета в деле об убийстве Амины, чтобы рассчитывать, что мы узнаем заказчика и исполнителя. Да, мы знаем, что в конечном итоге за этим стоит Путин. Но вопрос – кто это убийство планировал и организовывал? И это очень важно для нас. Чтобы такого не повторялось», – подчеркнул Ислямов.

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор. Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

В Нацполиции уточнили, что сразу после убийства Окуевой следствие не распространяло информацию о взятых ДНК. По данным полиции, это убийство было заказным.

В полиции Киевской области 13 января сообщили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову. 8 ноября начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович говорил, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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