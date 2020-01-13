Как Рената Литвинова в компании дочери Ульяны, Ксении Собчак и других отметила день рождения после аварии

В минувшее воскресенье Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. По случайному стечению обстоятельств в свой день рождения актрису театра и кино сбил автомобиль. Уже известно, что происшествие случилось на пересечении Тверского бульвара с Сытинским переулком: Ольга Чуйко, которая находилась за рулем Mercedes, не заметила актрису, переходившую улицу. Также девушка рассказала прибывшим полицейским, что пострадавшая самостоятельно покинула место ДТП, и заявила, что актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения. В своем посте в Instagram чуть позже Литвинова опровергла эту информацию.
Всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем «Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения»,
— поделилась Рената деталями инцидента. Именинница получила незначительные ушибы рук и ног, а также в больнице ей пришлось наложить несколько швов на подбородок.
Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь. Завтра у нас очередной осмотр и посмотрим,
— рассказал одному из федеральных телеканалов врач Теймур Кулиев, который обследовал пострадавшую.
Однако сам факт ДТП не помешали ей отметить свой день рождения. Рената Литвинова пригласила друзей и родных в ресторан в отеле «Националь» на Моховой улице с видом на Кремль. Пару снимков опубликовала в ленте и «сторис» Ксения Собчак. На некоторых из них заметно, что актриса пришла в ресторан в мини-платье, которое не скрывало ссадин.
Рената Литвинова с дочерью Ульяной
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