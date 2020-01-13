Принцы Уильям и Гарри официально опровергли новости о вражде между ними

Похоже, герцоги и наследники британского престола устали от давления мировых СМИ, в частности, британских, и дали им совместный отпор. Сегодня, прямо перед экстренной встречей с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом, принцы Уильям и Гарри передали журналистам через своих пресс-секретарей общий комментарий. В коротком, но резком заявлении они опровергли все слухи об их вражде и травле в адрес Меган Маркл, которые ходят в зарубежных СМИ всю последнюю неделю, и назвали такие публикации оскорбительными.

Несмотря на явные опровержения, в британских газетах сегодня прозвучала лживая и спекулирующая история, рассказывающая об отношениях между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так сильно заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, использование подобных формулировок с целью накалить отношения в королевской семье оскорбительно и пагубно.

Речь идет о статьях, в которых в частности был приведен «комментарий» принца Уильяма о своем отношении к скорому отъезду брата.

Я обнимал своего брата всю свою жизнь и больше не могу этого делать, мы теперь разделены. Мне грустно из-за этого. Все, что я могу сделать, это попытаться поддержать их и надеяться, что придет время, когда мы вновь будем одной командой,

— «цитировал» Уильяма Sunday Times. Также под прицел монархов попал материал, где причиной отъезда герцога и герцогини Сассекских журналисты назвали «травлю» со стороны родственников Гарри с элементами сексизма и расизма.

Напомним, в прошлую среду вечером в официальном Instagram-аккаунте Меган и Гарри появилось сенсационное заявление о том, что они отказываются от своих ролей и переходят на самостоятельное финансовое обеспечение.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,

— говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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