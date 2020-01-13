В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре

13.01.2020, 15:37, Разное

В тюменском кинотеатре во время просмотра фильма «Холоп» была зафиксирована клиническая смерть 79-летнего пенсионера. По данным URA.ru, пожилой мужчина сидел в первом ряду и внезапно потерял сознание.

Скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия и зафиксировала клиническую смерть. Врачебная бригада успешно провела реанимацию. Через 24 минуты сердце пенсионера начало биться, спустя полчаса его доставили в больницу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Никаких мемуаров «Рок-н-ролл – это я!» у российской певицы Надежды Кадышевой нет, как и конфликта с Надеждой Бабкиной, сообщил газете ВЗГЛЯД представитель Кадышевой. Ранее бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в своих социальных сетях процитировал взятый якобы из мемуаров Кадышевой «Рок-н-ролл – это я» отрывок, где она называет Бабкину «крашеной бездарной сучкой», которой она как-то […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика