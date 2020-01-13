В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре

В тюменском кинотеатре во время просмотра фильма «Холоп» была зафиксирована клиническая смерть 79-летнего пенсионера. По данным URA.ru, пожилой мужчина сидел в первом ряду и внезапно потерял сознание.
Скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия и зафиксировала клиническую смерть. Врачебная бригада успешно провела реанимацию. Через 24 минуты сердце пенсионера начало биться, спустя полчаса его доставили в больницу.
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