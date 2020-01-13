«Признак определенной неразвитости»: затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян

По словам Анны, травля знаменитостей в Сети сегодня

переходит все границы. У обывателей закрепилось ошибочное мнение, что публичный

человек готов терпеть даже самые оскорбительные слова в свой адрес.

«Под моими постами или публикациями моих коллег можно порой

прочитать такое, что кожа дыбом встает. Не конструктивная критика, не критика,

а просто вседозволенность, унижения и оскорбления личного характера от

абсолютно незнакомых людей. Как так то? За что? За то, что мы просто есть и они

периодически видят нас? Чего эти люди пытаются добиться? Для чего им это?

Получить внимание? Оскорбить незнакомого им человека? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)» – поведала звезда

сериала «Универ» в личном «Инстаграм».

Хилькевич отметила, что знаменитости ведут страницы в

соцсетях с разными целями, например, для общения с поклонниками, однако никто

не хочет становиться мишенью для травли. Когда Анна видит гадости о себе или о близких в Интернете, у нее появляется естественное желание отплатить

злопыхателям той же монетой, но артистка не решается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 9 Янв 2020 в 10:04 PST

Звезда сериала «Универ отметила, что хамство в Сети стало

для россиян нормой. Хилькевич считает это признаком недоразвитости.

«И у меня складывается впечатление, что хейта становится

больше на просторах интернета. И это наводит на мысль, что пора задуматься.

Всем. То, что в нашей стране нарушение личных границ особенно заметно – и это

плохой признак! Признак определенной неразвитости», – высказалась звезда

сериала «Универ».

После Анна Хилькевич отметила, что меняться – это хорошо,

тем более в лучшую сторону. Артистка еще раз призвала народ прекратить делать

из интернет-общения «помойку».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В шорт-лист из пяти номинантов кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм» попала лента «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU). Кащеева осваивает профессию художника-мультипликатора с 2015 года, ее фильм, снятый с помощью ручной камеры, рассказывает о взаимоотношениях дочери и отца, которым сложно найти взаимопонимание. Фильм «Дылда», снятый молодым российским режиссером Кантемиром Балаговым, […]