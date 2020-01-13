Кинопремия Critics’ Choice Awards 2020 назвала победителей

В Лос-Анджелесе 12 января состоялась церемония награждения победителей премии Ассоциации кинокритиков – Critics’ Choice Awards. Список победителей обнародовали на сайте премии.
Лучшим актером назвали Хоакина Феникс за главную роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой – Рене Зеллвегер за главную роль в фильме «Джуди».
Лучшим фильмом, по мнению критиков, стала лента «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, а лучшим сериалом – «Наследники» телеканала НВО.
Награду «Лучший режиссер» получили Сэм Мендес («1917») и Пон Джун Хо («Паразиты»).
Лучшим актером второго плана назвали Брэда Питта («Однажды в Голливуде»), лучшей актрисой второго плана — Лору Дерн («Брачная история»).
Премию в номинации «Лучший актерский состав» получила лента Мартина Скорсезе «Ирландец».
Лучшим анимационным фильмом назвали «Историю игрушек 4», а лучшей лентой в жанре экшн – «Мстители: Финал».
Critics’ Choice Movie Awards — американская кинопремия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Церемония проводится в январе, поэтому она считается своеобразной подготовкой к церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая проводится в феврале.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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