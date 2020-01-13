До конца 2020 года «Яндекс» планирует запустить каршеринг в Европе

Согласно заявлению руководителя корпорации «Яндекс» Антона Рязанова, в компании планируется до конца 2020 года запустить каршеринг в Европе. Данная функция будет доступна в тестовом режиме в ограниченном количестве городов.
Для развития каршеринга за пределами РФ в «Яндекс» выбрали Мадрид, Копенгаген и крупные города на территории Франции и Италии. В качестве транспортных средств заявлены исключительно электромобили. Подобный выбор мест проведения тестового режима каршеринга, а также выбор автомобилей обусловлены исключительной популярностью именно таких машин на этой территории.
Согласно подсчётам аналитиков UBS, стоимость «Яндекс.Драйв» оценивается в 600 млн долларов. Антон Рязанов отметил, что в 2020 году ожидается рост чистой прибыли. Эксперты прогнозируют увеличение минимум до 16 млн долларов по итогам года.
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