Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе

Железняков рассказал, что знакомство с Тутберидзе для него было предопределено судьбой. Он добавил, что в их отношениях случались и драки, и слезы, но в итоге двум звездам фигурного катания удалось примириться.

«Многие думают, что она жестокий и холодный человек. Она создает такое впечатление о себе. Когда смотришь на нее по телевизору, кажется, что это снежная королева. Ни одной эмоции, даже глаз не дрогнет. Но на самом деле за этой маской кипит буря эмоций», – делится впечатлениями об Этери Георгиевне ее давний коллега.

Он дополнил, что на самом деле Тутберидзе – чуткий и ранимый человек. Железняков подчеркнул, что прославленный тренер хорошо умеет держать себя в руках. Однако это не мешает ей оставаться живым человеком, несмотря на мнение злопыхателей.

«Как правило, сильные люди – очень ранимые, просто они этого никогда не показывают на людях. Она сдерживает себя ради своих спортсменов. В Тутберидзе они видят уверенность, и они за ней как за каменной стеной. Когда тренера колбасит, это моментально передается спортсмену. Эта непоколебимость приходит со временем, с опытом. Нужно переродиться из спортсмена в тренера, а это долгий и сложный процесс», – отметил хореограф в разговоре с корреспондентами издания «Бизнес Online. Спорт».

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Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 15 Дек 2019 в 7:32 PST

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