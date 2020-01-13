Китай отчитал США за поздравления президента Тайваня с победой на выборах

Китайские власти выразили протест Соединённым Штатам, которые поздравили президента Тайваня Цай Инвэнь с уверенной победой на выборах. Представители Пекина, который считает остров своей территорией, заявили, что Вашингтон не должен обмениваться какими-либо официальными заявлениями с Тайбэем, пишет The Times.



Reuters

Китайские власти раскритиковали Соединённые Штаты за поздравления президента Тайваня Цай Инвэнь. По их мнению, за её уверенной победой на выборах, в которой видят решительный отпор попыткам Пекина изолировать остров, стояли «тёмные силы», пишет The Times.

Цай сохранила свою должность, набрав 57% голосов, что является новым рекордом с начала проведения прямых президентских выборов в 1996 году. Кроме того, её партии удалось удержать большую часть мест в парламенте.

Госсекретарь США Майк Помпео вместе с британскими и японскими дипломатами поздравили президента Цай и высоко оценили прошедшее демократическое голосование. По словам американского чиновника, Вашингтон отдаёт ей должное за силу, которая она продемонстрировала «пред лицом неослабевающего давления».

Пекин, который считает островное государство своей территорией, осудил позицию США и их союзников как нарушение принципа единого Китая. «Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест. Мы выступаем против любой формы официального обмена между Тайванем и странами, которые установили дипломатические отношения с Китаем. Есть только один Китай, и Тайвань является частью Китая», —заявил представитель министерства иностранных дел страны Гэн Шуан.

В то же время СМИ Поднебесной обвинили Цай в том, что она использовала «грязную тактику» против её соперника по выборам Хана Гоюя, который выдвигался от прокитайской партии Гоминьдан. При этом они подчеркнули, что Пекин продолжит добиваться установления своего контроля над островом.

Информационное агентство Xinhua сообщило, что Цай и её Демократическая прогрессивная партия «жульничали, применяли репрессии и запугивали, чтобы получить голоса, чем полностью разоблачили свой эгоизм, жадность и злобную натуру». Более того, по словам китайского издания, отчасти на результат выборов повлияли «внешние тёмные силы».

По словам The Times, многие рассматривали президентские и всеобщие выборы как референдум о будущих отношениях Тайбэя с Пекином. Цай выступила в качестве «защитника демократии перед лицом военных, экономических и киберугроз со стороны Китая». Она отвергла предложение об объединении по гонконгской модели «одна страна, две системы».

После победы в своём послании Цай вновь повторила, что она готова идти на диалог и стремится к «мирным, стабильным» отношениям с Китаем. Но, по её мнению, ответственность должны нести обе стороны.

Как ожидается, Китай продолжит оказывать давление на Тайвань. Пекин не остановит даже то, что именно его «жёсткая риторика и действия», весьма вероятно, помогли Цай сохранить свой президентский пост, заключает The Times.

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