CBS — глава Пентагона «не видел» доказательств иранской угрозы, но верил, что она есть

13.01.2020, 15:30, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News заявил, что «не видел» никаких конкретных доказательств наличия у Сулеймани планов по нападению на американские посольства. Между тем он подчеркнул, что разделял мнение Дональда Трампа о возможности подобного развития событий и ожидал атаки со стороны Тегерана.


Reuters

Министр обороны США Марк Эспер «не видел» конкретных доказательств того, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре американских посольства, — об этом он заявил в интервью CBS News.

О возможности подобного развития событий в четверг в интервью каналу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Президент не приводил никакого конкретного доказательства, — заявил Эспер. — В этом заявлении он выразил своё мнение. Я не видел ничего, что бы касалось четырёх посольств».
 
Министр обороны США также подчеркнул, что разделял точку зрения главы государства и ожидал атаки иранцев на посольства, поскольку диппредставительства Соединённых Штатов — «это самое яркое проявление американского присутствия в стране».

Как напоминает CBS News, президент и его высокопоставленные чиновники заявляли о том, что убийство лидера спецподразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани было оправдано, поскольку существовала «неминуемая» угроза для американских военных и дипломатов.

Члены конгресса, однако, выразили сомнения по поводу характера этой угрозы. Демократы, в частности, настаивали на том, что представленные им разведданные не говорят об имевшейся «неминуемой» угрозе американскому персоналу в регионе. Между тем некоторые республиканцы заявили, что решение администрации Трампа убить Сулеймани было оправданным.



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