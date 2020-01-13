— Без паники! Мы вместе!

Как траур и общая боль перешли в протесты на улицах. Рассказывает житель Тегерана.

«Новая» рассказывает том, как катастрофа с украинским «Боингом» отозвалась в умах иранцев. Мы связались с молодой небогатой семьей коренных тегеранцев. Это филолог Фирузали и Дарья, специалист по теории театра, режиссер. Выходцы из среднего класса, поездили по миру, как многие их сверстники, но об эмиграции не думают. Живут в квартире родителей на окраине столицы.

Несколько суток Фирузали и Дарья переживают тяжелый стресс, как и многие их близкие знакомые. Многие пассажиры украинского «Боинга» принадлежали к академической и культурной среде. Рассказывает Фирузали.

— Утром понедельника я проснулся и решил проверить новости в Инстаграме. Сразу увидел сообщения о падении самолёта в Иране. Сначала была надежда, что, возможно, это просто технические неполадки, возможно, люди спасены. Но вскоре стало понятно, что в живых не осталось никого!

Это было сильным шоком, я просто не хотел в это верить. Может быть, я ещё не проснулся? Позвонил близкому другу, чтобы поговорить об этом, а он плакал в трубку и не мог остановиться. На вопрос, почему он так плачет, друг ответил, что двое его самых близких друзей, семейная пара, были в этом самолёте! Больше он не мог говорить и повесил трубку.

Через час мы снова созвонились. Я узнал, что погибшие ребята — молодожены, поженились всего неделю назад. Друг мой был приглашён на свадьбу, а прийти не смог. Через час он прислал мне свадебное фото и когда я увидел их, мне тоже хотелось плакать…

К вечеру друг рассказал, как посетил дом погибшего жениха. Мать была в таком стрессе, что не могла говорить, она непрерывно смотрела на свадебную фотографию сына. Все цветы, оставшиеся после празднования свадьбы, она положила на пол под фото и просто сидела, глядя на них…

Им было около 25-ти лет, они закончили лучший университет Ирана, Шариф. Последние два года продолжали обучение в Канаде. В Иран они прилетели на две недели, чтобы расписаться и отпраздновать свадьбу с родными и близкими.

На следующий день в разговоре с другим товарищем я узнал, что подруга его девушки тоже была в этом самолёте. Вчера я узнал, что

в семье подруги моей жены (она родом из Канады, а её муж иранец) погибло 6 человек. Они все были пассажирами этого самолёта.

В первый день после того, как самолёт разбился, все полагали, что это просто авиакатастрофа и такое изредка случается по всему миру. Но в то же время никто не мог поверить до конца, оставались сомнения: как получилось, что вскоре после взлёта самолёт разбился без всякой причины? И вдруг в СМИ стали говорить, что всему виной Иран и иранцы сами взорвали самолёт! Я просто не мог поверить — как это возможно? И вот, сегодня иранское правительство созналось, назвало это ошибкой военных! Просто ошибка и все!?

Акция в Тегеране памяти погибших на борту украинского «Боинга». Фото: Reuters

О протестах на улицах, которые начались после катастрофы и официального признания вины в ней Ирана:

— Изначально желание студентов собраться не было продиктовано желанием устроить именно организованный протест. Мой друг позвал меня присоединиться к этой встрече, и это не обозначалось в приглашениях как протестный митинг. Все происходило обычным образом.

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Студенты собрались вместе, чтобы выразить свои чувства, принести цветы, зажечь свечи в память о своих друзьях и однокурсниках. Во время встречи кто-то стал выкрикивать слова боли и протеста, остальные стали поддерживать. После, постепенно они начали скандировать лозунги: «Я не хочу Исламского правительства/исламской власти/Исламской республики». Известный иранский режиссёр Джафар Панахи опубликовал видео в Инстаграме, там видно как полиция разгоняет студентов слезоточивым газом.

Известно, что студенты стали призывать к новой встрече для выражения массового протеста против Исламской власти — 12 января в 18:00 вечера на площади Азади. В связи с этим в стране замечено ухудшение связи через интернет — так правительство пытается препятствовать организации новых митингов.

Сегодняшние лозунги на протестах:

— Нет Газе, Нет Ливану, Только Иран!

— Наше неадекватное правительство — позорное клеймо нашего народа!

— Эй, лидер! Уходи! Уходи с должности!

— Без паники! Мы вместе!

Валерий Ширяев

Новая газета

Источник: Новая газета

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