Экс-супруг Марии Порошиной Илья Древнов через суд доказал, что не является отцом сына актрисы

Отечественная актриса театра и кино Мария Порошина в январе минувшего года родила пятого ребёнка — сына Андрея. Несмотря на то, что на тот момент Илья Древнов уже был экс-супругом артистки, он указывался отцом ребёнка, но обратившись в суд доказал, что на самом деле таковым не является.

На момент расставания с Ильёй Древновым Мария Порошина была на третьем месяце беременности, однако по какой-то причине указала экс-супруга отцом сына Андрея в свидетельстве о рождении. Узнав об этом, актёр обратился в суд, предоставив все необходимые документы, и в итоге в конце декабря минувшего года его требования удовлетворили, признав, что он не является биологическим отцом мальчика.

Мария Порошина до сих пор так и не открыла личность мужчины, от которого родила пятого ребёнка. Единственное, о чём рассказывала ранее актриса, что её избранник родом не из России, занимается бизнесом, а потому не любит публичность.



В браке с Древновым Порошина прожила более 15 лет. У супругов родились три дочери – Серафима, Аграфена и Глафира, но даже дети не смогли спасти семью. О причинах расставания ни один из бывших супругов не рассказывает, но ради общих детей им удалось сохранить дружеские отношения, поэтому дочери всегда могут рассчитывать на поддержку и матери, и отца.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Украине от осложнений гриппа 3 января скончалась родильница. Об этом 13 января сообщила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья. Женщина заболела 24 декабря, а 31-го из-за отслоения плаценты ей провели кесарево сечение. У роженицы зафиксировали грипп типа А и хроническое заболевание гепатитом С. Ребенок находился в отделении реанимации и 13 января его перевели в […]