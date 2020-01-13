Нацполиция Украины: подозреваемый в убийстве Окуевой – уроженец Дагестана. Его подозревают еще в 2 убийствах

Глава Нацполиции Игорь Клименко и начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказали, что задержанный по подозрению в убийстве добровольца Амины Окуевой – уроженец Дагестана, который давно является гражданином Украины.

По их словам, он долгое время жил в Украине и входил в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами. Несколько месяцев назад, в сентябре 2019 года, украинские силовики задержали семерых членов преступной группы, подозревая их в двух заказных убийствах на территории Киевской области: директора фирмы Caparol Павла Зможного в сентябре 2016 года и директора рекламного отдела киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019 года.

Руководителем этой группы был 55-летний мужчина. Именно его считают непосредственным исполнителем расстрела машины Окуевой в октябре 2017 года в Киевской области. Поскольку он не был лично знаком с Окуевой, следователи считают, что преступление было заказным. Версии о том, кто был заказчик, Небытов раскрывать отказался.

Он отметил, что подозреваемый вину не признает, так же, как и причастность к убийствам Миленького и Зможного.

О задержании подозреваемого в убийстве Окуевой накануне сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, ДНК одного из задержанных полностью совпадает с ДНК, обнаруженной на оружии с места убийства Окуевой.

Амина Окуева родилась в Одессе у матери, которая была родом с Северного Кавказа. Она жила с семьей в Москве и Чечне, а после второй чеченской войны уехала в Украину, где получила медицинское образование и воевала добровольцем в Восточной Украине на стороне Киева. Она была членом батальона полиции «Киев-2» и одновременно пресс-секретарем добровольческого «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева», который возглавлял ее муж Адам Осмаев.

Осмаев приехал в Украину по чужим документам из России: там он создал и возглавлял экстремистскую группу «Имарат Кавказ». Российские власти обвиняли его в подготовке покушения на Владимира Путина, а глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, утверждал, что отец Осмаева Асланбек Осмаев «заказал» его «еще в 2004 году».​

Окуева была убита 30 октября 2017 года в Киевской области. Она возвращалась домой в село Глеваха вместе с Осмаевым, их машину обстреляли. Осмаев был ранен, Окуева погибла на месте. ​

Перед этим в июне 2017 года на пару уже совершали покушение.

Как рассказывали Осмаев с Окуевой, тогда они приехали на встречу с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Когда они сели в машину, мужчина, по словам Осмаева и Окуевой, достал из коробки пистолет и выстрелил ему в грудь. Но Окуева, по ее словам, успела достать свой пистолет Макарова и четыре раза выстрелила в киллера, гражданина России Артура Денисултанова. По данным украинской службы Радио Свобода, в декабря 2019 года его передали России в рамках обмена заключенными.

Аваков ранее заявлял, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ». Сами Осмаев и Окуева говорили, что заказчиком покушения на них «является глава Чеченской Республики Кадыров, но это, по их словам, было не его личное решение, а «согласованное с Кремлем». Эту же версию озвучивал и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, у которого Окуева работала помощником на общественных началах.

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