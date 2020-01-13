Участником драки с сыном Жванецкого оказался уроженец Казахстана

Участник драки с сыном сатирика Михаила Жванецкого является гражданином Казахстана, сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.
«Наши консульские сотрудники проверили данную информацию, связались с полицией Москвы и выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан РФ был задержан казахстанский студент. Он обучается в МГИМО», – сказал Смадияров, передает РИА «Новости».
По его словам, правоохранительные органы проводят следственные действия.
Накануне в Сети появилось видео драки возле ресторана на западе Москвы, в ходе которой пострадал сын Жванецкого. По информации СМИ, на сына сатирика Дмитрия Жванецкого напали два студента МГИМО. По итогам допроса одного из них задержали, а другого отпустили, оставив в статусе свидетеля.
Позднее Никулинский суд Москвы арестовал мужчину, которого ранее задержали по подозрению в ограблении друга Дмитрия Жванецкого.
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