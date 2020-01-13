«Это уже совсем ни в какие ворота»: всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян рассказал, что ему довелось пообщаться с Рустамом Солнцевым после скандала. Он подчеркнул, что знаменитость просто пошутила.

«Я ему сказал, что все СМИ понесли его пост из «Инстаграм» в свои издания. Он вообще удивлен, что это кто-то перепечатал на полном серьезе. Рустам говорит, что пошутил. Видимо, это новая форма пранка, на которую медиа попались. Так что СМИ стоило бы быть повнимательнее и источники проверять, перед тем как «сенсации» постить», – высказался Манукян.

Он добавил, что невнимательность сотрудников прессы принесла дополнительное беспокойство директору Бабкиной. В связи с предстоящими концертами певицы у него много дел.

«Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Вы бы хоть погуглили, есть такая книга в природе или нет», – подытожил Манукян.

Напомним, что ранее звезда «Дома-2» Рустам Солнцев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поделился якобы отрывком из книги Бабкиной. В тексте сообщалось о драке между певицей и ее коллегой Надеждой Кадышевой. Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох опроверг эту информацию.

«Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове – уже неэтично! Это может себе позволить только

невоспитанный человек», – заявил Горох. Он убежден, что Бабкина и внимания не обратит на эти «тявканья».

#code76333}

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как сообщают из Бразилии, верховный суд этой страны снял запрет, ранее провозглашенный судом нижестоящей инстанции, о запрете на показ комедии «Первое искушение Христа». Комедия была первоначально запрещена из-за своего крайне хамского и кощунственного характера – подробности широко доступны в сети, мы их здесь пересказывать не будем. Но сервис потокового видео Netflix, который выпустил этот фильм, […]