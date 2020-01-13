Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном

В прошлом году народ поразили изменения внешности подростка.
За пару лет он превратился из маленького мальчика во взрослого мужчину – объект
воздыханий россиянок и белорусок. В соцсетях начался флешмоб, где молодые
девушки чуть ли не признавались Лукашенко-младшему в любви.
Президент Белоруссии не раз отмечал, что младший сын для
него становится «главным оппозиционером». «Любое мое заявление
он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и
критикует пресс-секретаря сразу: «Да что она показывает про тебя там?» —
рассказал Лукашенко в недавнем интервью.
Журналисты считают, что разница во взглядах с подрастающим
сыном может создать президенту неприятности. «Коля Лукашенко за год очень
изменился: у отца начинаются с ним проблемы» – с таким заголовком вышел
материал на белорусском портале UDF.by.
твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14 pic.twitter.com/HBya8MxSKD
— тася никитенко (@tasyahg) April 26, 2019
Стоит отметить, что Николай несколько раз общался с
президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в Сочи они вместе
катались на лыжах, а потом играли в хоккей за одну команду. «Он друг Владимира
Владимировича. Он не мой друг», – говорил Лукашенко о сыне.
Эксперты не исключают, что отец готовит Николая в преемники.
По мнению аналитиков, Лукашенко хочет создать семейную династию: после ухода
передать власть старшему сыну Виктору, а тот через какое-то время передаст
бразды правления в руки младшего брата.
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