Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном

В прошлом году народ поразили изменения внешности подростка.

За пару лет он превратился из маленького мальчика во взрослого мужчину – объект

воздыханий россиянок и белорусок. В соцсетях начался флешмоб, где молодые

девушки чуть ли не признавались Лукашенко-младшему в любви.

Президент Белоруссии не раз отмечал, что младший сын для

него становится «главным оппозиционером». «Любое мое заявление

он сейчас… Обычно, когда перед школой мы смотрим новости, он посмотрел и

критикует пресс-секретаря сразу: «Да что она показывает про тебя там?» —

рассказал Лукашенко в недавнем интервью.

Журналисты считают, что разница во взглядах с подрастающим

сыном может создать президенту неприятности. «Коля Лукашенко за год очень

изменился: у отца начинаются с ним проблемы» – с таким заголовком вышел

материал на белорусском портале UDF.by.

твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14 pic.twitter.com/HBya8MxSKD

— тася никитенко (@tasyahg) April 26, 2019

Стоит отметить, что Николай несколько раз общался с

президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в Сочи они вместе

катались на лыжах, а потом играли в хоккей за одну команду. «Он друг Владимира

Владимировича. Он не мой друг», – говорил Лукашенко о сыне.

Эксперты не исключают, что отец готовит Николая в преемники.

По мнению аналитиков, Лукашенко хочет создать семейную династию: после ухода

передать власть старшему сыну Виктору, а тот через какое-то время передаст

бразды правления в руки младшего брата.

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