Убийство Окуевой было заказным – полиция

13.01.2020, 15:18, Новости дня

Подозреваемый в организации убийства украинской военнослужащей Амины Окуевой является членом преступной группировки, причастной к заказным убийствам, заявил 13 января на брифинге руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Это не последнее убийство этих лет, к которому причастна эта группировка», – сказал он.

По словам Небитова, в рамках расследования убийства Окуевой был задержан только один человек 12 января.

«Мы считаем, что это преступление было совершено на заказ. Сейчас следствие изучает деятельность этой группы не только в пределах Украины, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза. Поэтому надеюсь, что с помощью западных партнеров нам удастся продвинуться больше и получить информацию, как  передавались деньги, кто был заказчиком и почему вообще это произошло», – продолжил Небитов.

Он отметил, что в стране ЕС «могли проводиться разные встречи с абсолютно разными гражданами». «Расследуем, не хочу говорить более детально, чтобы не навредить, и чтобы преждевременно не были уничтожены доказательства, которые помогут нам в дальнейшем установить и мотив, и заказчиков этого преступления», – заявил глава полиции Киевской области.

На вопрос, если у следствия версии по поводу заказчиков, Небитов ответил: «Если кратко, то есть. Но более детально говорить не можем».

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков информировал, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Окуевой. В Национальной полиции Украины заявили, что был задержан вероятный организатор. Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпала с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились волонтер Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

В полиции Киевской области 13 января сообщили, что подозреваемому в организации убийства вручают сообщение о подозрении. Он не признает вины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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