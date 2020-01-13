Лидеры противоборствующих правительств Ливии проводят мирные переговоры в Москве

13.01.2020, 15:14, Новости дня

Лидеры соперничающих правительств Ливии встречаются в понедельник в Москве для проведения мирных переговоров.

МИД России сообщил, что во встрече примут участие как глава поддерживаемого ООН правительства национального согласия Фаиз Сарадж, так и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Российские и турецкие официальные лица также принимают участие в усилиях по установлению мира в Ливии, где после смерти многолетнего лидера Муаммара Каддафи сохраняется нестабильная обстановка.

Ситуация обострилась еще больше в последние месяцы, когда Хафтар развернул наступление с целью захвата Триполи.

Прекращение огня вступило в силу в воскресенье, после того как президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые поддерживают противоборствующие стороны, всю предыдущую неделю призывали к перемирию.

ООН, Лига арабских государств и ЕС призывают правительство национального единства и Ливийскую национальную армию соблюдать режим прекращения огня, который, как сообщается, в целом сохранялся в воскресенье, несмотря на незначительные нарушения.

Миссия ООН в Ливии попросила противоборствующие стороны «соблюдать режим прекращения огня» и уважать усилия по проведению мирных переговоров.

Европейские посольства в Триполи выпустили совместное заявление, в котором призвали ливийцев «использовать эту хрупкую возможность для разрешения важных политических и экономических проблем, а также проблем в области безопасности», которые привели к боевым действиям.

Члены Лиги арабских государств призвали соперничающие стороны в Ливии «взять обязательства по прекращению боевых действий, работать над устранением эскалации в любом виде и действовать в духе доброй воли, направленном на достижение постоянных договоренностей о прекращении огня».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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