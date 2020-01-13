В Совфеде отреагировали на заявление об аннексии Россией Калининградской области

«Заявление Ландсбергиса демонстрирует полное незнание истории. Повестка, которую он раскручивает, совершенно не востребована сегодня в обществе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал обвинения в адрес РФ со стороны литовского политика Витаутаса Ландсбергиса в аннексии Калининградской области.

«Бывшему народному депутату СССР Ландсбергису, который сломал не одну человеческую судьбу, конечно, сейчас хочется как-то реанимировать себя в современной повестке, обвинив Россию в аннексии. Россию, которая в свое время дала ему все – состояние, власть, достаток. И в этом плане он следует модному на Западе тренду», – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Литва со своей умирающей экономикой и массовой миграцией жителей сегодня находится в крайне тяжелом положении, продолжил собеседник. «В 2020 году литовцам придется начать возвращать те многочисленные кредиты, которые они получили от Запада, а платить нечем. Страна находится на грани коллапса. Я вообще не исключаю, что в ближайшее время, исходя из социально-экономических обстоятельств, Литва может исчезнуть как государство. Там очень серьезные проблемы», – отметил Клинцевич.

Он также не исключил, что в ближайшее время жители Литвы могут выйти на улицы с просьбами о вхождении в состав какого-либо другого государства. «Но их никто возьмет с их огромными долгами, проблемами и социальным бременем. А РФ хватает и своих проблем», – подчеркнул сенатор.

«Потому Витаутасу Ландсбергису должно быть стыдно. Заявлением об аннексии он демонстрирует полное незнание истории Калининградской области, этого российского региона. Пусть Ландсбергис успокоится. Повестка, которую он пытается раскручивать, сегодня совершенно не востребована в обществе», – резюмировал Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее, фактический руководитель Литвы после ее выхода из СССР Витаутас Ландсбергис обвинил Россию в аннексии Калининградской области. Об этом он сообщил в литовском парламенте на встрече с участниками вильнюсских событий 13 января 1991 года, сообщает DELFI.

«Надо знать, какой у нас сосед на востоке, и даже со стороны аннексированной Калининградской области, – сказал Ландсбергис. – Двуглавое и двухвостое российско-белорусское союзное государство, которое в любой момент может быть запущенно как плоскогубцы давить нас. 13 января не раздавило, сломались царские плоскогубцы, но волосатые руки по-прежнему чешутся, мы должны быть готовы ко всему», – сказал политик.

По словам Ландсбергиса, Литва не должна забывать, кто «реальный агрессор и корень зла», и должна демонстрировать выдержку и решимость не сдаваться, даже если будут говорить, что «игра проиграна». Также он призвал не сдаваться и противиться строительству Белорусской АЭС в Островце.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Ранее сообщалось, что Вильнюс хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.

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