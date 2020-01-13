Мнение: В США президентом может стать любой гражданин — 100 раз проверяли

13.01.2020, 15:10, Разное

Мда, с либерализмом очевидно напряги. Нет, когда разваливали СССР мы хоть как-то в это верили, а теперь прямо никто сильно и не напрягается. Что — кто-то правда думает после чехарды Буш Старший, Клинтон, Буш Мл, Обама, ставленник клана Клинтонов и попытки залезть на трон мамаши Хи — в демократию что ли? Они облажались-то потому что бабушка перезрела. Да и то — дедушка Байден и дедушка Блумберг против дедушки Трампа — это что, простите?


Впрочем, хрен с ним с возрастом — бабло которое крутится в шоу "Выберем еще одного агента Кремля" — поражает! Але, народ, зачем же вы так своих людей за дебилов-то держите?

Кандидат в президенты США миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского лидера Дональда Трампа. Блумберг вступил в предвыборную гонку в ноябре и, по сообщениям СМИ, потратил на телевизионную рекламу более 200 миллионов долларов.

И это мне тупо лень искать, кто там раньше сколько тратил — ведь у них каждая новая гонка это рекорд. Опять же — Блумберг уже загнал 200 лямиков, а мы Трампа выбрали за какие-то там 100 что ли тысяч баксов и даже меньше. Ну, когда нам Алексей Кудрин про западную эффективность говорит — вспоминайте об этом.

Впрочем, эту страну, товарищи, погубит коррупция!

Гозману только не говорите — расстроится.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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