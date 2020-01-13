Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента

13.01.2020, 15:05, Разное

Послание президента – не просто обращение к Федеральному
собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней власти, отметил
партиец. «Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны,
обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, мы в «Единой России» видим необходимость обсудить и
решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического
послания», – сказал Турчак.

Будет необходимо подключить власти всех уровней, подчеркнул
он. Заседание президиума генерального совета пройдет с участием региональных и
некоторых муниципальных организаций «ЕР».

По итогам заседания единороссы сформируют перечень оперативных
поручений для всех партийных организаций. Для подготовки конкретных предложений по
реализации послания и контролю за его исполнением также будут задействованы все
партийные структуры.

Единороссы активно готовятся к грядущему посланию. Ранее в
партии сообщили, что предоставили в администрацию президента свои предложения
по содержанию послания.

С обращением к Федеральному собранию президент России
Владимир Путин выступит 15 января. Ранее сообщалось, что глава государства
поднимет в послании вопрос борьбы с бедностью. 



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