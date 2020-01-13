Тарифы по транзиту нефти через Белоруссию пообещали урегулировать в январе

Окончательные решения по тарифам на транзит нефти из РФ через Белоруссию примут в январе, заявили в российской Федеральной антимонопольной службе.

Об этом информирует РИА «Новости».

На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти. В понедельник Белоруссия предложила повысить тариф на транзит нефти на инфляцию и недополученный объем выручки из-за уменьшения объемов транспортировки в 2019 году.

Экономист Дмитрий Болкунец в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что Москва на этот шантаж Минска не поддастся, а белорусскую экономику ждет крах.

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