Тарифы по транзиту нефти через Белоруссию пообещали урегулировать в январе

Окончательные решения по тарифам на транзит нефти из РФ через Белоруссию примут в январе, заявили в российской Федеральной антимонопольной службе.
Об этом информирует РИА «Новости».
На прошлой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти. В понедельник Белоруссия предложила повысить тариф на транзит нефти на инфляцию и недополученный объем выручки из-за уменьшения объемов транспортировки в 2019 году.
Экономист Дмитрий Болкунец в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что Москва на этот шантаж Минска не поддастся, а белорусскую экономику ждет крах.
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