Путин и Моди обсудили Персидский залив и Ливию по телефону

Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди обсудили по телефону обстановку в регионе Персидского залива и Ливии.
Лидеры стран подтвердили проведение личных встреч в ходе торжественных мероприятий в Москве на 75-летие Победы, саммитах БРИКС и ШОС в Петербурге, об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».
В ноябре 2019 года индийское издание The Economic Times сообщало, что Индия пытается «максимально ускорить» поставки российских ЗРС С-400. По данным издания, сумма контракта на поставку С-400 Индии составила 5,93 млрд долларов.
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Последнее: Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сообщил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars. «Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС. […]
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