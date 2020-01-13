Юлия Константинова рассказала о смерти своего друга и режиссера Константина Бромберга

Декан факультета менеджмента и продюсерского мастерства ГИТР им. Литовчина, а также член Союза кинематографистов РФ Юлия Константинова пояснила о смерти своего близкого друга Константина Бромберга. По ее словам, советский и российский режиссер скончался два дня назад.

О диагнозе, который был поставлен усопшему режиссеру, Юлия Константинова подробно сообщить ничего не смогла. Она ограничилась лишь указанием приблизительной даты похорон. Состояться они должны сегодня или завтра.

Напомни, что Константин Бромберг скончался 10 января в США. Создатель таких фильмов, как «Чародеи» и «Приключения Электроника», а также нескольких эпизодов для юмористического киножурнала «Ералаш» переехал туда в 1990-е, после чего кино он не занимался. Режиссеру было 80 лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сообщил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars. «Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС. […]