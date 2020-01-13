Представлена инновационная экшн-камера Insta360 ONE R

Недавно на просторах видеохостинга YouTube появился ролик, в котором представлена совместная разработка компаний Leica и Insta360. Инновационная экшн-камера получила название Insta360 ONE R, а её основной «изюминкой» является уникальный съёмный модуль.

После появления на рынке экшн-камера Insta360 ONE R будет доступна пользователям в 3-х комплектациях. В первой – с модулем 4K Wide, во второй — 5.3K Wide 1-Inch Edition и Super 5.7 360˚ — в третьей. Второй из названных модулей позволяет достигать ещё большего качества изображений, так как оснащён сенсором размером 1 дюйм с разрешением 5.3K, что является инновационным решением для экшн-камер. В устройстве предусмотрена быстрая замена объективов – с широкоугольного на двойной. Последний помогает одновременно фиксировать изображение во всех направлениях и пользоваться приёмами, доступными для 360-градусного обзора.

Матиас Харш, гендиректор компании Leica, говоря о совместной работе с Insta360, отметил, что основная цель – внедрение новых технологий, повышение качества съёмки и расширение «границ возможностей». Результат сотрудничества благодаря экшн-камере Insta360 ONE R уже скоро смогут оценить пользователи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сообщил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars. «Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС. […]