Гаджеты: Microsoft использовала китайцев для просушки разговоров в Skype



Условия конфиденциальности личных данных пользователей современных мессенджеров, социальных сетей и приложений зачастую нарушаются достаточно грубым образом, несмотря на многомиллиардные иски к компаниям, владеющим этими платформами.

Одним из последних фактов нарушения личного пространства пользователей стала прослушка разговоров пользователей Skype и голосового ассистента Cortana. Компания Microsoft использовала удаленных подрядчиков из Китая для прослушивания разговоров клиентов этих платформ без обеспечения защиты личных данных пользователей.

Фрилансеры из Китая получали из Microsoft отрывки записей разговоров для оценки качества автоматического переводчика Skype и ответов Cortana. Работа проводилась в домашних условиях с использованием приложений из браузера Chrome. Представители Microsoft никак не отслеживали хранение данных переданных наемным работникам, и не отслеживали соблюдение конфиденциальности работы с личными данными.

По заявлению работников из Китая, им предоставляли данные личных разговоров, в которых иногда встречались упоминания о домашнем насилии.

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