Президент Ирана одобрил включение Пентагона в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который признает Пентагон террористической организацией. Об этом сообщает иранское информационного агентство Tasnim.

Одобренный проект закона также относит к террористам все связанные с Пентагоном компании и учреждения. Кроме того, законопроект предусматривает выделение €200 млн на усиление подразделения специального назначения «Кудс», главой которого был убитый генерал Касем Сулеймани.

Напомним, законопроект о включении Пентагона в список террористических организаций ранее принял иранский парламент. Его спикер Али Лариджани отметил, что в перечень попали «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани». Секретарь Высшего совета безопасности Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани. По словам Шамхани, худший из сценариев стал бы «историческим кошмаром» для США.

Похороны Сулеймани прошли в Иране на прошлой неделе. Проститься с ним пришли более миллиона иранцев, во время похорон произошла давка, в которой погибли по меньшей мере 35 человек и еще 50 получили травмы.

Глава иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

С именем Сулеймани в последние годы связывали формирование «шиитского полумесяца» на Ближнем Востоке. Доцент департамента востоковедения и африканистики ВШЭ в Санкт-Петербурге Леонид Исаев объяснил The Insider, почему смерть Сулеймани и ослабление Ирана все же не позволят России выйти на лидирующие позиции в регионе и какие уроки Москва может извлечь для себя после того, как Иран был столь бесцеремонно наказан за попытки провоцировать США.

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Последнее: Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сообщил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars. «Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС. […]