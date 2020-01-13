Двое пассажиров Thai Airways скончались во время экстренной посадки

13.01.2020, 14:54, Разное

Пассажирский лайнер летел из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Во время полета мужчине и женщине из Индонезии стало плохо, и самолет пришлось экстренно посадить в Бандаранаике на острове Шри-Ланка. 

К моменту приземления оба пассажира уже были мертвы. Симптомы плохого самочувствия и причины смерти пока не раскрываются. Местные правоохранители ведут расследование, сообщает телеканал «360». 



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