Двое пассажиров Thai Airways скончались во время экстренной посадки

Пассажирский лайнер летел из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая. Во время полета мужчине и женщине из Индонезии стало плохо, и самолет пришлось экстренно посадить в Бандаранаике на острове Шри-Ланка.

К моменту приземления оба пассажира уже были мертвы. Симптомы плохого самочувствия и причины смерти пока не раскрываются. Местные правоохранители ведут расследование, сообщает телеканал «360».

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