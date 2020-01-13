В отношении Трубы открыто уголовное производство – Гончаренко

Офис генпрокурора открыл производство в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом 9 января сообщили в ведомстве по запросу нардепа от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Ответ был опубликован 13 января.

В документе указано, что расследование начато по ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса Украины.

«Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей», – написал Гончаренко.

В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ДБР ТрубыПришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных… Posted by Олексій Гончаренко on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале «Трубу прорвало» обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого «подвесить», а кого «догонять», идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать «кассетный скандал» с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях.

Глава Госбюро расследований утверждал, что прослушку устанавливали не сотрудники правоохранительных органов, но позже сказал, что к этому может быть причастен сотрудник ГБР.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований», который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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