Ученые предложили замену сахарному печенью

Ученые из ДВФУ рассказали о своей идее создать альтернативу сахарному печенью, которое сегодня отличается высокой калорийностью и вредностью для здоровья человека.
На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением всех преимуществ и недостатков сахарного печенья. Из преимуществ эксперты отметили вкус, а вот недостатков накопилось очень много. Среди них назвали чрезмерно высокую калорийность и вред для печени. Таким образом, в результате проведенного исследования было принято решение создать новый рецепт сахарного печенья, которое можно было бы употреблять в таких же количествах, не беспокоясь за свою фигуру и за свое здоровье.
Известно, что в новое печенье планируют добавлять органически связанный йод, сохраняющий свои свойства при термической обработке и пищеварении. А порошок из водорослей содержит огромное количество полезных полисахаридов.
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Последнее: Ученые из ДВФУ рассказали о своей идее создать альтернативу сахарному печенью, которое сегодня отличается высокой калорийностью и вредностью для здоровья человека. На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением всех преимуществ и недостатков сахарного печенья. Из преимуществ эксперты отметили вкус, а вот недостатков накопилось очень много. Среди них назвали чрезмерно высокую калорийность и вред для […]
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