Известно, к чему может привести отказ от сбалансированного потребления воды

Группа ученых поделилась результатами исследования, в ходе которого определялись последствия отказа от сбалансированного потребления воды.

Сегодня практически каждый человек знает, насколько важна вода для жизни и здоровья человека. В некоторых уголках нашей планеты вода является настоящей ценностью, поскольку ее практически нет. В тех регионах, где проблем с водой нет, люди нередко игнорируют важность воды. Исследователи рассказали, что обезвоживание организма отражается на человеке не только внешне, но и внутренне. Так, например, при отсутствии сбалансированного потребления воды изменяется внешний вид кожи. Также нарушается работа клеток, развиваются болезни почек, формируются камни и инфекции мочевыводящих путей.

Кроме того, эксперты напомнили, что вода является крайне необходимой не только летом, когда температура воздуха очень высокая, но и зимой.

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