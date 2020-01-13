Эксперты рассказали, от чего зависит костная масса человека

Исследователи заявили, что костная масса человека напрямую зависит от уровня загрязнения окружающей среды. К таким выводам ученые пришли в ходе недавно проведенных экспериментов.
Испанские ученые на протяжении длительного периода времени занимались изучением взаимосвязи между состоянием костей людей и загрязненными воздушными потоками. В ходе исследования специалисты смогли проанализировать данные о 4 тысячах местных жителях. В итоге эксперты практически сразу отметили, что взаимосвязь существует. Такие выводы были сделаны на основании того, что в местах с большим количеством углекислоты и серы костная масса у местных жителей является очень маленькой в сравнении с людьми, которые живут в экологически более безопасных регионах.
Таким образом, ученые отметили важность разработки устройств и установок для очищения воздуха.
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