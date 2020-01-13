Назван единственный эффективный способ борьбы с зимней хандрой

Психологи провели ряд экспериментов и доказали, что единственным эффективным способом борьбы с зимней хандрой является продолжительной пребывание на свежем воздухе и физическая активность.

В зимний период людям не хватает огромного количества витаминов и других полезных веществ. Из-за этого может развиваться депрессия, бороться с которой зимой крайне сложно. Нередко люди не замечают первые симптомы депрессии, считая, что для зимнего период времени усталость является нормой. На самом деле, как отметили психологи, зимнюю хандру игнорировать нельзя, ведь ее последствия могут быть очень тяжелыми для всего организма.

Именно поэтому ученые рекомендуют поддерживать в холодный период года физическую активность и как можно больше находиться на свежем воздухе. Исследование, в ходе которого был проведен анализ данных о состоянии здоровья и физической активность 400 тысяч шведов, показал, что этот способ вполовину снижает риск зимней хандры.

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