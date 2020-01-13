Определен основной источник света для рыб

Стало известно, что рыбы-чистильщики получают свет из еды, съедая вместе с морскими рачками все необходимое для люминесценции.
Биолюминесценция является свечением живых организмов. Под этим понятие подразумевается огромное количество свечений, поскольку светиться рыбы могут по-разному. Так, например, медузы испускают свет с помощью люминесцентных белков, к которым прикреплены особые химические группы. Также существует другой распространенный механизм люминесценции, который основан на ферментативную реакцию с участием фермента люциферазы и молекул люциферина.
Исследователи изучили светящих рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого и определили, что источники света они черпают именно из еды. Питаются рыбы мелкими ракообразными класса Остракод, и именно в них содержится белок, которые позволяет рыбам светиться.
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