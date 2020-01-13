Определен основной источник света для рыб

Стало известно, что рыбы-чистильщики получают свет из еды, съедая вместе с морскими рачками все необходимое для люминесценции.

Биолюминесценция является свечением живых организмов. Под этим понятие подразумевается огромное количество свечений, поскольку светиться рыбы могут по-разному. Так, например, медузы испускают свет с помощью люминесцентных белков, к которым прикреплены особые химические группы. Также существует другой распространенный механизм люминесценции, который основан на ферментативную реакцию с участием фермента люциферазы и молекул люциферина.

Исследователи изучили светящих рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого и определили, что источники света они черпают именно из еды. Питаются рыбы мелкими ракообразными класса Остракод, и именно в них содержится белок, которые позволяет рыбам светиться.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые из ДВФУ рассказали о своей идее создать альтернативу сахарному печенью, которое сегодня отличается высокой калорийностью и вредностью для здоровья человека. На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением всех преимуществ и недостатков сахарного печенья. Из преимуществ эксперты отметили вкус, а вот недостатков накопилось очень много. Среди них назвали чрезмерно высокую калорийность и вред для […]