Определен основной источник света для рыб

13.01.2020, 14:52, Новости дня

Стало известно, что рыбы-чистильщики получают свет из еды, съедая вместе с морскими рачками все необходимое для люминесценции.

Биолюминесценция является свечением живых организмов. Под этим понятие подразумевается огромное количество свечений, поскольку светиться рыбы могут по-разному. Так, например, медузы испускают свет с помощью люминесцентных белков, к которым прикреплены особые химические группы. Также существует другой распространенный механизм люминесценции, который основан на ферментативную реакцию с участием фермента люциферазы и молекул люциферина.

Исследователи изучили светящих рыб-чистильщиков из Индийского океана и западной части Тихого и определили, что источники света они черпают именно из еды. Питаются рыбы мелкими ракообразными класса Остракод, и именно в них содержится белок, которые позволяет рыбам светиться.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ученые из ДВФУ рассказали о своей идее создать альтернативу сахарному печенью, которое сегодня отличается высокой калорийностью и вредностью для здоровья человека. На протяжении длительного периода времени специалисты занимались изучением всех преимуществ и недостатков сахарного печенья. Из преимуществ эксперты отметили вкус, а вот недостатков накопилось очень много. Среди них назвали чрезмерно высокую калорийность и вред для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика