Ученые рассказали, к чему приводит резкий отказ от мяса

13.01.2020, 14:52, Новости дня

Исследование европейских ученых показало, что резкий отказ от мяса крайне негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы и нередко приводит к инсульту.

В ходе исследования специалисты анализировали данные практически 48 тысяч человек. Среди них были мясоеды, любители рыбы, веганы и вегетарианцы. Выяснилось, что полный отказ от мяса повышает риск инсульта на 20%. У тех, кто ест только рыбу, риск оказался повышен на 13%, а вот у людей, которые продолжают употреблять в пищу продукты животного происхождения, риск инсульта был нормальным. Однако также именно у таких людей был обнаружен повышенный риск инфаркта.

Исследователи снова отметили, что польза и вред мяса сегодня являются одними из наиболее дискуссионных и важных вопросов. Известно, что у веганов и вегетарианцев обычно более низкий уровень холестерина и хорошее давление.



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