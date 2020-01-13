Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений

СК удалось выяснить причину жестокого убийства семнадцатилетней школьницы из Архангельска. 29 июня 2019 года две обвиняемые молодые девушки избили и задушили пакетом бывшую одноклассницу. Старшеклассницы признались, что никакого повода к расправе у них не было, им просто захотелось “новых ощущений”
Следователи завершили расследование уголовного дела и передали в его в суд, пишет телеканал «360». Старшеклассниц будут судить по статье “убийство, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору из хулиганских побуждений” – им грозит до 15 лет лишения свободы.
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Последнее: СК удалось выяснить причину жестокого убийства семнадцатилетней школьницы из Архангельска. 29 июня 2019 года две обвиняемые молодые девушки избили и задушили пакетом бывшую одноклассницу. Старшеклассницы признались, что никакого повода к расправе у них не было, им просто захотелось “новых ощущений” Следователи завершили расследование уголовного дела и передали в его в суд, пишет телеканал «360». Старшеклассниц […]
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