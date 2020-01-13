У половины депутатов Госдумы оказалось мало шансов на переизбрание

Половина депутатов Госдумы имеет мало шансов на переизбрание, самый высокий процент ротации в новом созыве может быть в «Справедливой России», также определены депутаты с самым высоким «коэффициентом полезности», следует из восьмого интегрального рейтинга депутатов ГД, составленного политологами.

Рейтинг был представлен в понедельник в Москве его создателями – российскими политологами Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым. В исследовании принимали участие около 1 тыс. федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, передает РИА «Новости».

Исследование для составления рейтинга по итогам осенней сессии проводилось с сентября по декабрь 2019 года. Рейтинг, разработанный в 2016 году, состоит из четырех неравновесных индексов: «индекса народного голосования», отражающего возможность депутата мобилизовать сторонников, индекса мобильности депутата, отражающего его законотворческую активность, индекса медийности, учитывающего количество упоминаний в СМИ, и экспертного индекса работы в регионе – оценки специалистами работы депутатов на конкретной территории.

В рейтинг не включен председатель Госдумы, поскольку, по мнению составителей, «как третье лицо в государстве он имеет неоспоримые преимущества по сравнению со всем депутатским корпусом». Также из рейтинга исключены лидеры думских фракций.

Первую строчку рейтинга занял глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Согласно подсчетам, у него наиболее высокий коэффициент полезности среди всех депутатов Госдумы. Вторая строчка досталась главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. На третьем месте рейтинга – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В первую пятерку также вошли вице-спикер Ирина Яровая и депутат Антон Гетта.

Наименьший коэффициент полезности, согласно рейтингу, у первого зампреда комитета по транспорту Михаила Авдеева. На предпоследнем месте оказался депутат Максим Зайцев, третья с конца строчка – у Ивана Пиляева.

По мнению экспертов, у половины депутатов Госдумы на данный момент нет шансов на переизбрание, наиболее высокий процент ротации при попадании в следующий созыв может быть в «Справедливой России», наиболее низкий – в «Единой России». Возможность ротации в КПРФ и ЛДПР они оценили примерно одинаково.

Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Специалисты пришли к выводу, что низкая вероятность переизбрания у 227 депутатов (50,55% от общего числа в ГД), у 134 депутатов (29,84%) такая вероятность средняя, у 88 (19,59%) – высокая.

Отмечается также, что за 19 месяцев до выборов в Госдуму в 2021 году активность депутатов в информационном пространстве стала возрастать. Эксперты отмечают, что многие народные избранники увеличили количество постов и подписчиков в социальных сетях, однако не у всех депутатов пока получается общаться с избирателями напрямую. Так, на вопрос: «Как можно попасть к вам на прием?» в личных сообщениях ответ был дан только в 52 случаях из 643 обращений на страницах депутатов в различных соцсетях.

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