Концертный директор Бабкиной прокомментировал сообщения о драке певицы с Кадышевой

13.01.2020, 14:51, Новости дня

Концертный директор народной артистки РФ Надежды Бабкиной Сергей Горох отреагировал на появление в Сети отрывка из «мемуаров» Надежды Кадышевой, в которых певица якобы оскорбляет коллегу.

«Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове – уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», – сообщил Горох в комментарии Daily Storm.

В то же время он поставил под сомнение, что артистка могла оскорбить коллег по цеху в своих мемуарах. «Я Надежду Кадышеву знаю совершенно с другой стороны – хорошей, адекватной. Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации – мне просто странно и непонятно. Они (Кадышева и Бабкина) никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», – добавил он.

Так Горох прокомментировал пост бывшего участника шоу «Дом – 2» Рустама Солнцева, который в Instagram привел отрывок из якобы книги Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!». В мемуарах народная артистка России, по словам Солнцева, рассказала, как она якобы подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».

«Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашеной бездарной сучке баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься!» – написал Солнцев, якобы цитируя книгу Кадышевой.

Отметим, что книги «Рок-н-ролл – это я!», авторство которой якобы приписывают артистке, в интернете нет, и неизвестно, существует ли она в действительности.



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