Украина расследует крушение «Боинга» в Иране по трем уголовным статьям

Служба безопасности Украины ведет расследование крушения Boeing 737 в Тегеране по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию СБУ.

По данным агентства, речь идет о статьях о «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта», «умышленном убийстве» и «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Как уточнили в СБУ, соответствующее поручение спецслужба получила от генерального прокурора Украины. Сейчас сотрудники СБУ собирают необходимую информацию.

Напомним, ранее офис генпрокурора Украины переквалифицировал уголовное производство «в связи с полученными данными от международных партнеров».

Пассажирский Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в Тегеране в ночь на 8 января. На борту было 176 человек — граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли.

11 января утром иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет «Международных авиалиний Украины». Самолет ошибочно приняли «за враждебную цель», когда он повернул в сторону одного из важных объектов Корпуса стражей исламской революции, говорится в заявлении.

Иранские власти принесли извинения за катастрофу. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран выплатит компенсации.

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Последнее: Служба безопасности Украины ведет расследование крушения Boeing 737 в Тегеране по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию СБУ. По данным агентства, речь идет о статьях о «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта», «умышленном убийстве» и «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Как уточнили в СБУ, соответствующее поручение спецслужба получила от […]