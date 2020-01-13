Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области

«Литовские власти разыгрывают карту российской угрозы, чтобы показать значимость Литвы. При этом Литва не является объектом интереса РФ ни с экономической, ни с политической точек зрения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал обвинения РФ в аннексии Калининградской области, высказанные литовским политиком Витаутасом Ландсбергисом.

«Ландсбергис демонстрирует историческую, политическую и юридическую неграмотность, говоря об аннексии Калининградской области. Она была передана РФ по решению Потсдамской конференции в 1945 году. Ее принадлежность сначала к СССР, потом к РФ абсолютно законна. Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше. Ландсбергис тогда должен выступить против всего послевоенного урегулирования, включая и территориальные изменения, которые произошли после Потсдамской конференции. Думаю, он на это не посягает, а выделяет их всей суммы территориальных изменений только Калининградскую область», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, это чисто пропагандистская позиция, которая не может получить международной поддержки. «Никто в мире, включая ФРГ, не ставит вопрос о передачи Германии этой области. Причина в том, что это означало бы пересмотр международно признанных соглашений, которые являются основой всего послевоенного мира», – добавил собеседник.

Говоря о политическом смысле заявления литовского политика, Пушков обозначил три идеи нынешней правящей элиты Литвы. «Первая – присоединиться к НАТО, вторая – вступить в Евросоюз. Они осуществлены. Сказать, что это привело к счастью для населения Литвы – сложно. С 1991 года и по сегодняшний день Литву покинуло около 900 тысяч человек. Люди уезжают не от хорошей жизни», – подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что ЕС после определенного периода поддержки перестал выделять финансовые дотации, которые поддерживали на плаву литовскую экономику.

«Поэтому мы все больше слышим о третьей составляющей нынешней литовской господствующей идеологии. Это русофобское начало. Как еще объяснить людям, почему они должны поддерживать нынешние власти Литвы, если после вступления в НАТО и ЕС счастье не наступило. Значит, надо задействовать фактор российской угрозы, – отметил Пушков. – Никто на Литву не давит. Никаких российско-белорусских клещей не существует. Литва не представляет большого интереса с точки зрения мировой политики, поэтому единственный способ поддержать интерес к своей стране в мировом сообществе – ссылаться на опасность со стороны РФ и даже на опасность российской агрессии. Это позволяет получать дивиденды от западных организаций, которые готовы это оплачивать. Если не от ЕС, то от НАТО».

Ранее фактический руководитель Литвы после ее выхода из СССР Витаутас Ландсбергис обвинил Россию в аннексии Калининградской области. Об этом он сообщил в литовском парламенте на встрече с участниками вильнюсских событий 13 января 1991 года, сообщает ru.DELFI.

По его словам, Литва не должна забывать, кто «реальный агрессор и корень зла», должна демонстрировать выдержку и решимость не сдаваться, даже если будут говорить, что игра проиграна. Также он призвал не сдаваться и противиться строительству Белорусской АЭС в Островце.

В ночь на 13 января 1991 года отряды Советской армии штурмовали Вильнюсскую телебашню и здание Комитета ЛРТ. Во время этих событий погибли 14 мирных жителей, еще 800 получили разные ранения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Служба безопасности Украины ведет расследование крушения Boeing 737 в Тегеране по трем статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию СБУ. По данным агентства, речь идет о статьях о «нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта», «умышленном убийстве» и «умышленном уничтожении или повреждении имущества». Как уточнили в СБУ, соответствующее поручение спецслужба получила от […]