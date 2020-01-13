Освобожденная в ходе обмена дончанка Терещенко: Когда я сказала: «Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям» – они меня чуть не сожрали

Освобожденная в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО жительница оккупированного Донецка Галина Терещенко в интервью «Радио Свобода» рассказала о своем пребывании в плену у боевиков.

В Донецке она работала рядом со зданием «МГБ ДНР» и об увиденном там рассказывала украинским спецслужбам. Ее дело боевики рассматривали на «военном трибунале ДНР».

Женщина рассказала, что не могла смириться со случившимся в 2014 году, а потому хотела помочь Украине.

«В Донецке я живу в Калининском районе, и я работала рядом с «МГБ». Там находится Кожно-венерологический диспансер. Это место такое – военная часть в одном здании с «МГБ». И рядом – магазин, куда часто приходили люди с оружием. В моем обзоре были эти три здания, я каждый день видела, что там творится. Я все это видела и могла дать информацию. И я ее передала… Эта информация не такая уж и гостайна. Это машины с украинскими номерами, они подъезжали к этим зданиям, из них выходили военные. Вот и все. А как они узнали… Мне надо было молчать на работе, меня сдали коллеги», – отметила Терещенко.

По ее словам, в «МГБ» к ней физическое насилие не применяли, однако в тюрьме и СИЗО женщина сталкивалась с ним со стороны заключенных – «потому что политические сидели вместе с уголовными преступниками».

«Самое страшное, от чего я не могла отойти, когда меня привезли на работу в наручниках, провели демонстративно по дороге. Повыскакивали наши сотрудники и больные, из соседней больницы тоже пришли, очень много людей, и вслед мне кричали: «Фашистка! Маячки ставила! Наших детей поубивала!» Вот это я страшно переживала, это было тяжело. Лучше бы меня в подвале убили… Потом год было следствие, 26 августа 2017 года меня арестовали, а в заключение я попала 20 августа 2018 года. Приговор – 12 лет за шпионаж без права на обжалование», – отметила Терещенко.

Женщина высказала мнение, что на оккупированной территории больше сторонников «ДНР» и президента РФ Владимира Путина.

«Когда я сказала: «Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям» – они меня чуть не сожрали. Но в то же время сторонники Украины там редко что-то во всеуслышание говорят. Просто, учитывая свой возраст, я знала, что мне это сойдет с рук, что я могу острое словечко сказать… Сами военные, когда разговаривали со мной, делились: «Здесь такие овощи живут. Это не народ, это овощи». Я говорю: «А что, у вас в России нет овощей?» – «Да полно, – говорят, – но тут сплошь и рядом», – добавила Терещенко.

29 декабря 2019 года прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. Терещенко попала в списки на обмен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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