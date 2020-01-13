Украинка завоевала золото на чемпионате по каратэ в Чили

Украинка Анжелика Терлюга 12 января завоевала золотую медаль на чемпионате по каратэ серии Karate1 Serie A, который проходил в чилийском городе Сантьяго, сообщает официальный сайт Всемирной федерации каратэ (WKF)
В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила итальянку Сару Кардин со счетом 2:0.
Другая украинка Галина Мельник завоевала бронзовую медаль в весе до 68 килограмм, пишет официальный сайт WKF.
Серия А Karate1 – вторая по значимости серия турниров, проводящихся под эгидой всемирной федерации каратэ.
Следующий этап соревнований пройдет в турецком Стамбуле с 12-го по 21 июня. Всего в 2020 году будет проведено три этапа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Холуйство чиновников в России неистребимо, после того, как Верховный Главнокомандующий Путин обвинил Ленина в развале Советского Союза, чиновники в Крыму начали руководствоваться его словами. Интересно, думает ли президент к каким последствиям могут привести его слова и отдает ли им отчет? Чем хуже обстоят дела в российской экономике, тем дальше он погружается в историю и начинает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нетиевский рассказал о причине ухода из «Уральских пельменей» главных звезд / 6 декабря
- Готовность жить по-сталински / 2 января
- Наука: За долголетие могут отвечать редкие генетические мутации / 6 декабря
- Полину Гагарину жестко унизили в эфире шоу «Голос» / 7 декабря
- Исследование: Вино и сниженный риск психических отклонений связаны / 29 апреля
- Мнение: Для чего нужна школа? / 11 декабря
- Коммуналку никому не отменят: Гончарук открестился от обещания Зеленского / 28 ноября
- Наука: «Это постыдный шаг назад»: врачи вступились за своих пациентов, больных муковисцидозом / 3 декабря