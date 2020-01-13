Украинка завоевала золото на чемпионате по каратэ в Чили

Украинка Анжелика Терлюга 12 января завоевала золотую медаль на чемпионате по каратэ серии Karate1 Serie A, который проходил в чилийском городе Сантьяго, сообщает официальный сайт Всемирной федерации каратэ (WKF)

В финале весовой категории до 55 килограмм Терлюга победила итальянку Сару Кардин со счетом 2:0.

Другая украинка Галина Мельник завоевала бронзовую медаль в весе до 68 килограмм, пишет официальный сайт WKF.

Серия А Karate1 – вторая по значимости серия турниров, проводящихся под эгидой всемирной федерации каратэ.

Следующий этап соревнований пройдет в турецком Стамбуле с 12-го по 21 июня. Всего в 2020 году будет проведено три этапа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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