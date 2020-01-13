Автоновости: Линейка Opel вырастет в России втрое

После эпического возвращения бренда Opel на рынок нашей страны руководство российского подразделения группы PSA, куда сейчас входит компания, объявило о планах по расширению модельного ряда. В 2020-м в России должны появиться сразу четыре новых «Опеля».

"Перезагрузка" бренда в нашей стране состоялась в декабре прошлого года: тогда был дан старт продажам двух моделей Opel – кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life. Однако Opel не собирается ограничиваться только двумя моделями. Причем не собирается настолько серьезно, что увеличить российскую линейку втрое планирует в течение 2020-го года.

Hot or not: 10 отличных альтернатив кроссоверу Opel Grandland X

Как заявил агентству ТАСС управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, производство ранее анонсированного для нашего рынка фургона Vivaro стартует в конце первого квартала. Выпускать его будут, насколько известно, на заводе группы в Калуге. По всей видимости, фургон оснастят тем же самым 150-сильным дизелем объемом 2,0 л, что и Zafira Life, а стоить он будет, скорее всего, дешевле, чем те 2 549 900 рублей, что просят за "Зафиру".

Какие именно модели Opel представит в России помимо вышеперечисленных, пока не уточняется: в подробности руководитель марки вдаваться не поспешил. Однако известно, что упор Opel собирается делать на массовый сегмент. Необходимо учитывать, что компания пока не имеет возможности продавать в нашей стране машины, построенные на платформах экс-владельца General Motors, так что весьма высока вероятность, что в 2020-м в России появятся самые свежие новинки.

По словам Володина, компания сейчас не гонится за немедленным финансовым результатом. "Мы возвращаем в великую страну великий бренд и делаем это долгосрочно, смотря в горизонте 10 лет", — цитирует ТАСС заявление управляющего директора.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Освобожденная в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО жительница оккупированного Донецка Галина Терещенко в интервью «Радио Свобода» рассказала о своем пребывании в плену у боевиков. В Донецке она работала рядом со зданием «МГБ ДНР» и об увиденном там рассказывала украинским спецслужбам. Ее дело боевики рассматривали на «военном трибунале ДНР». Женщина рассказала, что не […]