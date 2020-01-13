Мнение: После того, как Путин обвинил Ленина в распаде СССР, в Крыму начали сносить его памятники

Холуйство чиновников в России неистребимо, после того, как Верховный Главнокомандующий Путин обвинил Ленина в развале Советского Союза, чиновники в Крыму начали руководствоваться его словами.

Интересно, думает ли президент к каким последствиям могут привести его слова и отдает ли им отчет? Чем хуже обстоят дела в российской экономике, тем дальше он погружается в историю и начинает обвинять в плачевном положении дел Сталина, Ленина, Ивана Грозного и хана Батыя.

А его негативное отношение к пакту Молотова-Риббентропа, который СССР заключил с Германией последним из европейских стран уже привел к тому, что СССР начали обвинять в развязывании Второй Мировой войны! Хотя именно 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны начала бомбежки Киева, Севастополя, Житомира, Каунаса и Одессы.

Однако вернемся к Крыму, в Евпатории, в парке Ивана Франко (который ранее принадлежал ВЦСПС) был снесен памятник В.И. Ленину, который находился в полуразрушенном состоянии. На фоне сноса памятников Ильичу в соседней Украине, в вернувшемся в родную гавань Крыму, это выглядит более чем странно.

После вызванного возмущением местных жителей общественного резонанса, в администрации города сдали назад и заявили, что не давали разрешения на снос.

Ну что же, тогда необходимо найти виновных и заставить их восстанавливать монумент за свой счет… Может для других это послужит уроком!

Валерий Памфилов

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Последнее: Холуйство чиновников в России неистребимо, после того, как Верховный Главнокомандующий Путин обвинил Ленина в развале Советского Союза, чиновники в Крыму начали руководствоваться его словами. Интересно, думает ли президент к каким последствиям могут привести его слова и отдает ли им отчет? Чем хуже обстоят дела в российской экономике, тем дальше он погружается в историю и начинает […]