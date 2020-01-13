В России готовятся изменения системы оплаты труда учителей

Новые школьные стандарты должны снизить нагрузку на учителей более чем на треть.

Министерство просвещения РФ работает над поправками в Трудовой кодекс – нововведения изменят форму оплаты труда школьных преподавателей. Об этом пишет «Российская газета», корреспондент которой побеседовал с главой ведомства Ольгой Васильевой.

По словам чиновницы, ведомство старается сделать так, чтобы 70% фонда оплаты труда шло на фискированный оклад, а остальные 30% направлялись на разного рода надбавки. По словам Васильевой, в настоящее время эта пропорция блюдется не всеми и не всегда. На местах зачастую самостоятельно принимают решения, как именно начислять оклады и премии. В итоге в реальности цифры могут сильно отличаться от установленной пропорции 70 на 30.

Также вскоре в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые дадут возможность использовать единую модель формирования структуры оплаты труда, сообщила министр. Она отметила, что предоставляемые базовые гарантии будут работать на федеральном уровне.

Глава Минобра заявила, что обновленные школьные стандарты призваны уменьшить нагрузку на педагогов более чем на треть. Васильева объявила, что учителя обязаны вести лишь четыре документа. Это рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

Ранее министр просвещения Васильева предложила запретить обсуждать в семье школьных учителей.

В сентябре 2019 года глава министерства заявила, что историю в школе необязательно должен преподавать профессиональный историк.

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Последнее: Новые школьные стандарты должны снизить нагрузку на учителей более чем на треть. Министерство просвещения РФ работает над поправками в Трудовой кодекс – нововведения изменят форму оплаты труда школьных преподавателей. Об этом пишет «Российская газета», корреспондент которой побеседовал с главой ведомства Ольгой Васильевой. По словам чиновницы, ведомство старается сделать так, чтобы 70% фонда оплаты труда шло на фискированный оклад, […]