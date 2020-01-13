В России хотят запретить судимым по тяжким статьям работать водителями такси

Наряду с продуманными ограничениями нужны меры, пресекающие возможность необоснованных отказов, считает адвокат.

В России готовят новые ограничения для отбывших срок заключенных. Тем, кто отсидел за тяжкие преступления, могут запретить работать в такси. С инициативой вышло Министерство транспорта, которое готовит поправки в законодательство. Об этом 13 января пишет «Российская газета».

Если нововведения найдут поддержку, то с соискателей вакансий в службы такси станут требовать справки об отсутствии судимости. В том числе документальное подтверждение чистого прошлого понадобится при устройстве в компании-агрегаторы вроде Яндекс.Такси, у которых действуют договоры с индивидуальными перевозчикам.

Поправки потребуется внести не только в ТК, но и некоторые другие законы, пишет «Российская газета». Цель инициаторов ограничений превратить такси в более безопасный вид транспорта.

Комментирующие инициативу эксперты напоминают, что не все тяжкие преступления имеют отношение к насилию. Например, нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами и экономические преступления или те же пресловутые взятки едва ли могут служить объективным препятствием к работе в такси.

«Далеко не каждая судимость должна включать человека в списки нежелательных персон повсюду. Какие-то двери для человека, решившего исправляться, обязательно должны оставаться открытыми», — считает адвокат Вячеслав Голенев. По мнению юриста, необходимы не только запреты, но и законодательные меры, которые не позволят работодателям отказывать соискателям без обоснованных причин.

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