В Рыбинске стартует турнир «Золотая шайба»

В Рыбинске стартует турнир «Золотая шайба»

13.01.2020, 14:40, Новости
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С 14 января в Рыбинске начнутся игры турнира по хоккею среди дворовых команд «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

В этом году в ледовых баталиях на городском уровне примут участие 24 команды юных хоккеистов от 9 до 18 лет. Первые матчи пройдут на льду ДС «Полёт».

Турнир «Золотая шайба» в Рыбинске проводят на протяжении 14 лет. Этот год не станет исключением. Команды поделят на две группы – группа «А», в которой шесть команд, по две в каждой возрастной группе, и группа «В», в которой есть игроки разных возрастов.

Группа «А» сыграет матчи на крытом льду ДС «Полет». Финалист для отбора на региональный уровень должен определиться до 1 февраля.

Игры 14 января:

11:00 – Команды 2009-2010 годов рождения;
12:30 – Команды 2007-2008 годов рождения;
14:00 – Команды 2006-2007 годов рождения.

Группа «В» проведет встречи на открытых ледовых кортах, когда установится стабильный температурный режим.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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