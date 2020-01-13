Мнение: Нечистоплотная мать

Вы в курсе, что по действующему законодательству, если женщина вдруг залетает в официальном браке, отцом ребёнка считается её муж?

Ну, это даже логично: нормальная женщина беременеет от мужа. И только от мужа. К закону тут и претензий нет и быть не может.



Фото: Соцсети

А теперь новость: бывшая жена Рыжего из Иванушек родила ребёнка. Радостное событие, конечно, вот только есть тут один нюанс: Мария Зубкова родила в январе, а официально развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым в сентябре, подав заявление в августе.

То есть, на момент решения о разводе, Маша была на пятом месяце — глубоко беременной бабой.

Оставим закон в покое — обошлось ведь всё полюбовно. Маша успела и развестись, и выйти за любовника замуж буквально пару недель назад. Уложилась в сроки, и ребёночек родился в официальном браке.

Меня тут интересует не сам закон, а тенденция, которая в последнее время стала трендом.

Женщина замужем. Мать двоих детей. Заводит себе любовника, что уже само по себе аморально. И нет бы тихонько трахаться по гостиничным номерам, скрывать своё распутство и слабую на чужой член писю, она залетает.

Будучи уже беременной, она живёт с мужем 4 месяца. Не день. Не два. Не неделю. Четыре месяца. Четыре месяца она размышляет, что делать дальше. Вариантов у неё не так уж много: сделать тайно аборт и продолжить жить с мужем или всё-таки развестись и оставить ребёнка.

Любовник — человек не брезгливый. Он продолжает тыкать туда же, куда тычет и муж. Стопроцентной уверенности, чей ребёнок на самом деле, не может быть даже у распутной бабы.

И только спустя 4 месяца она, выбрав любовника, разводится с мужем. Успевает замуж за нового. Рожает.

Как по мне, так это совершеннейшая нечистоплотность и грязь. Но — что я? Важнее, как такую информацию воспримет ребёнок, когда подрастёт.

Я уверена, что всё это станет глубочайшей психологической травмой. Ведь мать для любого человека — святая. Святая, спутавшаяся с любовником, зачавшая от него, давая мужу, и думавшая четыре месяца об убийстве плода, и что ей делать.

Что уже думают дети Марии о своей матери — они достаточно взрослые, чтобы оценивать ситуацию, когда мама тайно наставляла рога их папе и залетела?

Поставьте себя на место этого новорожденного. Что бы подумали вы о своей матери, подсчитав, как это сделала я, все сроки? Я знаю, что грязные писи сейчас начнут орать, что есть разные случаи, но все эти вопли — лишь оправдание грязи.

Источник: Лена Миро

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Последнее: Вы в курсе, что по действующему законодательству, если женщина вдруг залетает в официальном браке, отцом ребёнка считается её муж? Ну, это даже логично: нормальная женщина беременеет от мужа. И только от мужа. К закону тут и претензий нет и быть не может. Фото: Соцсети А теперь новость: бывшая жена Рыжего из Иванушек родила ребёнка. Радостное […]