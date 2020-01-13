В Пакистане отменили смертный приговор бывшему президенту страны Мушаррафу

Высокий суд Лахора заявил, что создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа является «неконституционным».

Суд отменил вынесенный коллегией смертный приговор бывшему главе государства, передает ТАСС со ссылкой на канал Geo.tv.

В декабре специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Сам экс-президент назвал вынесенный ему приговор личной местью.

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